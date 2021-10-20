Ксения Собчак заявила, что пострадала в резонансном ДТП и обращалась в медучреждение. Однако на допросе в Сочи она не смогла предоставить документы о первичном осмотре. Об этом заявили в МВД.

Телеведущая, которая проходит как свидетель, дала показания в Следственном управлении. Собчак отказалась подписывать обязательство не разглашать данные предварительного расследования.

Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором в аэропорт ехала Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в нем погибла пассажирка. Водитель Mercedes свою вину признал. Сейчас он находится под домашним арестом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.