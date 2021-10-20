На Алтуфьевском шоссе грузовик сбил пешехода

Движение на Алтуфьевском шоссе перед пересечением с Вологодским проездом затруднено из-за ДТП. Там грузовик сбил пешехода. Об этом сообщили в Дептрансе.

Авария произошла в районе дома 96. На месте работают оперативные службы. По информации ГИБДД, пешеход погиб.

"По предварительным данным, женщина пыталась перейти проезжую часть на запрещающий сигнал светофора", – говорится в сообщении.

Движение транспорта в сторону пересечения с Вологодским проездом осуществляется по одной полосе из четырех. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.