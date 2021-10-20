Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников в США

Олег Дерипаска прокомментировал обыски, которые провело ФБР в домах его родственников в США. Он считает, что эти действия связаны с расследованием избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

По мнению представителей американских элит, Россия помогла Трампу стать президентом. Дерипаска также заявил, что все происходящее – это шоу абсурда.

Обыски прошли в домах в Вашингтоне и Нью-Йорке. Сотрудники Федерального бюро расследований работали около десяти часов и потом унесли с собой многочисленные коробки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.