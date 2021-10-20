Движение на Строгинском мосту восстановлено

На Строгинском мосту восстановили движение. Там во время ремонта надломился фонарный столб. Он начал падать и приземлился на грузовую машину, успел повредить и трамвайные провода.

Около часа проехать можно было только по одной полосе. Люди выходили из общественного транспорта и шли до Щукинской пешком.

По данным департамента транспорта, авария привела к задержкам трамваев и автобусов. Водителей машин отправляли в объезд по проспекту Маршала Жукова и Волоколамке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.