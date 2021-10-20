Подозреваемая в убийстве школьницы в Вологде дала признательные показания

12:15
Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, призналась в преступлении. Об этом сообщили в следственном управлении.
Ей назначена психиатрическая экспертиза. По данным следствия, женщина заманила к себе в квартиру двух девочек, купив им сладости. Одну она отпустила, а вторую позже убила. После этого уехала. Задержали ее в поезде Санкт-Петербург – Мурманск.
Известно, что женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере и ранее была лишена родительских прав, у нее было двое детей.
В итоге возбуждено три уголовных дела: убийство малолетнего вместе с похищением. Второе – по факту халатных действий органов профилактики, которые не заметили опасного положения убитой девочки в ее собственной семье. И в отношении ее матери, которая пила и не уделяла внимания ребенку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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