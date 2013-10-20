Новости телеканала "Москва Доверие"

На Ярославском шоссе, в районе Северянинского путепровода, произошла серия аварий с участием нескольких десятков автомобилей.

В катастрофе пассажирского поезда в Аргентине пострадало почти сто человек.

Скрипка, на которой в 1912 году на тонущем "Титанике" играл руководитель оркестра Уоллес Хартли, продана на аукционе за 900 тысяч фунтов стерлингов (около полутора миллионов долларов).

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