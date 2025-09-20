Форма поиска по сайту

20 сентября, 07:30

Происшествия

Новости мира: двое детей погибли в результате удара ВВС Израиля по школе в Газе

Газманов отдал мошеннику около 600 млн рублей

Новости регионов: поезд столкнулся с бульдозером в Амурской области

Лесные пожары произошли на популярных турецких курортах

Новости мира: извержение вулкана произошло на острове Гавайи

Шаманка в Краснодарском крае устроила "ритуал" перед инспекторами ДПС

Новости регионов: первый снег в этом сезоне выпал в горах Красной Поляны

Пожар произошел на Таганской улице в Москве

"Московский патруль": аэростат совершил жесткую посадку в Дмитрове

"Московский патруль": суд отложил заседание по делу блогера Виктории Логецкой

Двое детей погибли и еще несколько получили ранения в результате удара ВВС Израиля по школе в городе Газа. Об этом сообщили СМИ. Кроме того, по их данным, еще восемь человек были убиты при обстреле жилого дома на юго-западе Газы. ЦАХАЛ также атаковали палаточный лагерь вынужденных переселенцев, шесть человек получили ранения. 16 сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции в городе Газа.

В Турции 12 человек получили травмы при столкновении пассажирского парома и сухогруза в Босфоре. На место аварии оперативно прибыли спасательные катера и эвакуировали пострадавших. О причине столкновения пока не сообщается. Идет расследование. Задержаны капитаны обоих судов.

