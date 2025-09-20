Новости мира: двое детей погибли в результате удара ВВС Израиля по школе в Газе

Двое детей погибли и еще несколько получили ранения в результате удара ВВС Израиля по школе в городе Газа. Об этом сообщили СМИ. Кроме того, по их данным, еще восемь человек были убиты при обстреле жилого дома на юго-западе Газы. ЦАХАЛ также атаковали палаточный лагерь вынужденных переселенцев, шесть человек получили ранения. 16 сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции в городе Газа.

В Турции 12 человек получили травмы при столкновении пассажирского парома и сухогруза в Босфоре. На место аварии оперативно прибыли спасательные катера и эвакуировали пострадавших. О причине столкновения пока не сообщается. Идет расследование. Задержаны капитаны обоих судов.