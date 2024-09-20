Новости мира: 12 человек погибли при ударе Израиля по Бейруту

Жертвами израильского авиаудара по пригороду Бейрута стали минимум 12 человек, более 60 получили ранения, рассказали в Минздраве Ливана. Разбор завалов на месте взрыва продолжается.

В Боливии жители региона Санта-Круз массово обращаются за медицинской помощью из-за сильного дыма. Ядовитый смог в воздухе стоит от крупнейших лесных пожаров в Бразилии и Парагвае.

В Техасе робот-полицейский сумел захватить сбежавшего преступника. Мужчину преследовали за то, что он сорвал электронный браслет. Беглец забаррикадировался в мотеле и стрелял по полицейским.

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