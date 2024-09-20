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20 сентября, 23:30

Происшествия

Новости мира: 12 человек погибли при ударе Израиля по Бейруту

Новости мира: 12 человек погибли при ударе Израиля по Бейруту

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"Безопасный город": блогер Надежа Серова задолжала ФНС почти 68 миллионов рублей

"Безопасный город": бывшая работница маркетплейса решила ограбить прежнее место работы

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Новости мира: жертвами израильского удара по Бейруту стали 12 человек

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Жертвами израильского авиаудара по пригороду Бейрута стали минимум 12 человек, более 60 получили ранения, рассказали в Минздраве Ливана. Разбор завалов на месте взрыва продолжается.

В Боливии жители региона Санта-Круз массово обращаются за медицинской помощью из-за сильного дыма. Ядовитый смог в воздухе стоит от крупнейших лесных пожаров в Бразилии и Парагвае.

В Техасе робот-полицейский сумел захватить сбежавшего преступника. Мужчину преследовали за то, что он сорвал электронный браслет. Беглец забаррикадировался в мотеле и стрелял по полицейским.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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