Новости мира: жертвами израильского удара по Бейруту стали 12 человек

Жертвами израильского авиаудара по пригороду Бейрута стали как минимум 12 человек, более 60 граждан получили ранения. Об этом сообщили в Минздраве Ливана. Разбор завалов на месте взрыва продолжается.

В Боливии жители региона Санта-Круз массово обращаются за медицинской помощью из-за сильного дыма. Ядовитый смог в воздухе стоит от крупнейших лесных пожаров в Бразилии и Парагвае.

В польском городе Лендек-Здруй, пострадавшем от наводнения, началась волна мародерства. После того, как улицы затопило, активизировались грабители магазинов, сообщают СМИ.

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