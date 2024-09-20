20 сентября, 21:30Происшествия
Новости мира: жертвами израильского удара по Бейруту стали 12 человек
Жертвами израильского авиаудара по пригороду Бейрута стали как минимум 12 человек, более 60 граждан получили ранения. Об этом сообщили в Минздраве Ливана. Разбор завалов на месте взрыва продолжается.
В Боливии жители региона Санта-Круз массово обращаются за медицинской помощью из-за сильного дыма. Ядовитый смог в воздухе стоит от крупнейших лесных пожаров в Бразилии и Парагвае.
В польском городе Лендек-Здруй, пострадавшем от наводнения, началась волна мародерства. После того, как улицы затопило, активизировались грабители магазинов, сообщают СМИ.
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