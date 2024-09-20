Выплаты пострадавшим во время теракта в "Крокус Сити Холле" начнутся 23 сентября

С 23 сентября начнут перечислять выплаты пострадавшим во время теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в "Крокус групп".

Речь идет о распределении средств, которые собрал Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева. Сумма составила более 140 миллионов рублей. Это благотворительная помощь, поступившая от физических и юридических лиц.

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