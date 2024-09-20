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Новости

20 сентября, 20:00

Происшествия

Новости мира: в польском городе Лендек-Здруй активизировались мародеры после наводнения

Новости мира: в польском городе Лендек-Здруй активизировались мародеры после наводнения

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В польском городе Лендек-Здруй, пострадавшем от наводнения, активизировались грабители магазинов. Тем временем местные жители публикуют кадры того, во что превратился их город. Потоки воды настолько сильные, что уносят припаркованные автомобили. Правительство Польши объявило режим стихийного бедствия в затопленных регионах и проводит эвакуацию населения.

Между тем жертвами израильского авиаудара по пригороду Бейрута стали минимум восемь человек. Около 60 получили ранения. По данным израильских СМИ, целью атаки ЦАХАЛ был высокопоставленный командир движения "Хезболла".

Кроме того, на принадлежащем Франции карибском острове Мартиника ввели комендантский час. Уже несколько дней там продолжаются протесты из-за повышения цен на продукты. Люди грабят и поджигают рестораны, супермаркеты и автомобили. Во время беспорядков были ранены 14 человек, среди которых 11 – полицейские. Арестованы 15 человек.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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