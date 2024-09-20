Шесть машин столкнулись на проспекте Генерала Дорохова в Москве. Обновленную информацию сообщили в МВД. Авария произошла при заезде на эстакаду.

На данный момент известно о двоих пострадавших. На место ЧП прибыли машина скорой помощи и сотрудники ГАИ. Они сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП.

Из-за аварии движение в сторону центра по проспекту временно ограничено, предупредили в столичном Дептрансе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.