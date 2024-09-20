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20 сентября, 16:15

Происшествия

Пожар в Подольске локализован на площади около 5 тысяч "квадратов"

Пожар в Подольске локализован на площади около 5 тысяч "квадратов"

Вертолет Ми-26 привлекли к тушению пожара в Подольске

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Пожар в Подольске локализован на площади около 5 тысяч квадратных метров. Крыша производственного здания частично обрушилась. По предварительным данным, пострадавших нет.

Во время пожара прошла эвакуация работников. Все действия были выполнены в штатном режиме, без какой-либо паники. Как отметил начальник главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, в тушении задействовали 34 единицы специальной техники и 98 человек личного состава, а также вертолет Ми-26.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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