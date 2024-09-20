СК РФ установил всех причастных к убийству Рассела Бентли в Донецке

Следственный комитет России установил личности всех причастных к убийству в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли. Американец отправился служить в ДНР в качестве добровольца, а затем получил российское гражданство.

О гибели Бентли стало известно в апреле. За неделю до этого МВД ДНР сообщило, что он пропал. В тот день Бентли поехал в обстреливаемый ВСУ Петровский район Донецка и перестал выходить на связь.

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