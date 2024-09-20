Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 13:30

Происшествия

СК РФ установил всех причастных к убийству Рассела Бентли в Донецке

СК РФ установил всех причастных к убийству Рассела Бентли в Донецке

Здание поликлиники загорелось на Варшавском шоссе

Жители Ливана начали отключать технику после второй волны взрывов устройств по стране

Новости регионов: 14 лет колонии получил водитель, сбивший 9 пешеходов в Благовещенске

Крупный пожар произошел в подмосковном Подольске

Производственное здание горит в Подольске на площади 3,6 тыс "квадратов"

Отравитель из Балашихи признался, что пытался убить родственников из-за квартиры

Новости мира: волна мародерства накрыла польский город Лендек-Здруй

Новости регионов: землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Кемеровской области

Захарова заявила, что Россия доведет до конца расследование теракта на "Северных потоках"

Следственный комитет России установил личности всех причастных к убийству в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли. Американец отправился служить в ДНР в качестве добровольца, а затем получил российское гражданство.

О гибели Бентли стало известно в апреле. За неделю до этого МВД ДНР сообщило, что он пропал. В тот день Бентли поехал в обстреливаемый ВСУ Петровский район Донецка и перестал выходить на связь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика