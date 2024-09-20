Новости мира: волна мародерства накрыла польский город Лендек-Здруй

В польском городе Лендек-Здруй, пострадавшем от наводнения, началась волна мародерства. Тем временем местные жители публикуют кадры того, во что превратился их город. Потоки воды настолько сильные, что уносят припаркованные автомобили. Правительство Польши объявило режим стихийного бедствия в затопленных регионах и начало эвакуацию населения.

Между тем на принадлежащем Франции карибском острове Мартиника ввели комендантский час. На протяжении нескольких дней там продолжаются протесты из-за повышения цен на продукты. Люди грабят и поджигают рестораны, супермаркеты и автомобили. Во время беспорядков пострадали 14 человек, в том числе 11 полицейских. На остров отправлено подкрепление из других заморских регионов Франции – Гвианы и Гваделупы.

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