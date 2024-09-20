Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 06:45

Происшествия

Неизвестный с ножами атаковал прохожих в Роттердаме

Неизвестный с ножами атаковал прохожих в Роттердаме

Спасатели приступили к проливке склада в Апаринках после масштабного пожара

Новости регионов: автомобиль сгорел на петербургской КАД

Склад с пиломатериалами и матрасами сгорел в Подмосковье

Новости мира: израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам на юге Ливана

"Безопасный город": мужчина напал на пожилую женщину на улице Толбухина

"Безопасный город": женщине вынесли приговор за ультразвуковой излучатель против животных

"Безопасный город": таможенники в Москве изъяли запрещенные вещества на 400 млн рублей

Эксперт рассказал, возможен ли в РФ теракт, как в Ливане

Депутаты в РФ предлагают повысить контроль за импортом гаджетов после теракта в Ливане

В голландском Роттердаме неизвестный, вооруженный ножами, напал на прохожих. Все произошло в центре города, недалеко от моста Эразма. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

По словам очевидцев, нейтрализовать нападавшего удалось фитнес-тренеру, который оказался рядом. Полиция уже начала допрашивать свидетелей. Дополнительные подробности инцидента не сообщаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика