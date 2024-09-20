Неизвестный с ножами атаковал прохожих в Роттердаме

В голландском Роттердаме неизвестный, вооруженный ножами, напал на прохожих. Все произошло в центре города, недалеко от моста Эразма. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

По словам очевидцев, нейтрализовать нападавшего удалось фитнес-тренеру, который оказался рядом. Полиция уже начала допрашивать свидетелей. Дополнительные подробности инцидента не сообщаются.

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