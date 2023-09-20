20 сентября, 21:15Происшествия
Один человек погиб после столкновения двух автомобилей на Тимирязевской улице
Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на Тимирязевской улице. Об этом сообщили в МВД.
Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кроссовер на большой скорости влетел в стоявшую на светофоре легковушку, а после выехал на тротуар. От сильного удара автомобиль врезался в столб. На месте продолжают работать оперативные службы.
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