Один человек погиб после столкновения двух автомобилей на Тимирязевской улице

Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на Тимирязевской улице. Об этом сообщили в МВД.

Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кроссовер на большой скорости влетел в стоявшую на светофоре легковушку, а после выехал на тротуар. От сильного удара автомобиль врезался в столб. На месте продолжают работать оперативные службы.

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