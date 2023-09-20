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20 сентября, 18:15

Происшествия

Второй пожар за день произошел в доме в Балашихе, где взорвался газ

Второй пожар за день произошел в доме в Балашихе, где взорвался газ

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Второй пожар за день произошел в доме в Балашихе, где взорвался газ. По словам очевидцев, вокруг девятиэтажки появился серый дым, возгорание происходит в квартирах на уровне третьего и четвертого этажей, чувствуется запах гари.

В МЧС рассказали, что там загорелся строительный мусор на площади 20 квадратных метров. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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