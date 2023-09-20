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20 сентября, 17:45

Происшествия

Эксперты рассказали о причинах и последствиях взрыва газа в доме в подмосковной Балашихе

Эксперты рассказали о причинах и последствиях взрыва газа в доме в подмосковной Балашихе

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Повторное обрушение произошло в жилом доме в Балашихе, где взорвался газ. По предварительной информации, пострадавших нет. Поисковые работы возобновлены.

Архитектор и профессор МАРХИ Борис Уборевич-Боровский и инженер сервисной службы по газовому оборудованию Эдуард Милованов рассказали, возможно ли в конструкции жилого дома заложить защиту от обрушения при взрыве газа и как жильцам обеспечить свою безопасность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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