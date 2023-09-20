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Новости

20 сентября, 13:30

Политика

Новости часа: двое спасателей погибли при повторном обрушении в доме в Балашихе

Новости часа: двое спасателей погибли при повторном обрушении в доме в Балашихе

Авария с участием трех автомобилей произошла на МКАД

Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до 5

Автомобиль сбил подростка на самокате в Южном Бутове

Двое спасателей погибли после повторного обрушения в доме в Балашихе

Двое спасателей погибли после повторного обрушения в доме в Балашихе

Новости часа: трое спасателей оказались под завалами при повторном обрушении в Балашихе

Трое спасателей извлечены из-под завалов после повторного обрушения в доме в Балашихе

Трое спасателей оказались под завалами при повторном обрушении в Балашихе

Новости часа: жителей дома в Балашихе расположили в трех пунктах размещения после ЧП

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двое спасателей погибли при повторном обрушении в балашихинской девятиэтажке, где взорвался газ. Об этом сообщило МЧС РФ.

Телефонный разговор состоится между Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом рассказали в Кремле.

Социально ориентированные предприятия Москвы получат поддержку города. Об этом заявила исполняющая обязанности заммэра столицы Наталья Сергунина.

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