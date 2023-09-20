Новости часа: двое спасателей погибли при повторном обрушении в доме в Балашихе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двое спасателей погибли при повторном обрушении в балашихинской девятиэтажке, где взорвался газ. Об этом сообщило МЧС РФ.

Телефонный разговор состоится между Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом рассказали в Кремле.

Социально ориентированные предприятия Москвы получат поддержку города. Об этом заявила исполняющая обязанности заммэра столицы Наталья Сергунина.