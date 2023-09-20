Новости часа: трое спасателей оказались под завалами при повторном обрушении в Балашихе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трое спасателей пострадали при повторном обрушении на месте взрыва газа в доме в Балашихе. Это данные МЧС.

Более пяти тысяч рабочих мест создадут в рамках комплексного развития территорий трех районов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вариант коронавируса "Пирола" в России пока не обнаружен. Об этом заявил Роспотребнадзор.