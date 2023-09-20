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20 сентября, 12:30

Общество

Новости часа: трое спасателей оказались под завалами при повторном обрушении в Балашихе

Новости часа: трое спасателей оказались под завалами при повторном обрушении в Балашихе

Трое спасателей извлечены из-под завалов после повторного обрушения в доме в Балашихе

Трое спасателей оказались под завалами при повторном обрушении в Балашихе

Новости часа: жителей дома в Балашихе расположили в трех пунктах размещения после ЧП

Трое спасателей оказались под завалами в результате обрушения стен дома в Балашихе

Воробьев прокомментировал ситуацию в Балашихе

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В Сети появились кадры взрыва на нефтебазе в Сочи

Новости часа: два человека погибли и двое пострадали при взрыве газа в Балашихе

Воробьев заявил, что женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трое спасателей пострадали при повторном обрушении на месте взрыва газа в доме в Балашихе. Это данные МЧС.

Более пяти тысяч рабочих мест создадут в рамках комплексного развития территорий трех районов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вариант коронавируса "Пирола" в России пока не обнаружен. Об этом заявил Роспотребнадзор.

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