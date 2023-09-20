Новости часа: жителей дома в Балашихе расположили в трех пунктах размещения после ЧП

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жителей дома в Балашихе, где взорвался газ, размещают в трех пунктах временного размещения. Об этом сообщили в МЧС.

Комплексное развитие ждет три территории в районах Ростокино, Тропарево-Никулино и Покровское-Стрешнево. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 140 объектов здравоохранения построили в Москве за 12 лет. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы Андрей Бочкарев.