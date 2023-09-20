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20 сентября, 12:00

Происшествия

Новости часа: жителей дома в Балашихе расположили в трех пунктах размещения после ЧП

Новости часа: жителей дома в Балашихе расположили в трех пунктах размещения после ЧП

Трое спасателей оказались под завалами в результате обрушения стен дома в Балашихе

Воробьев прокомментировал ситуацию в Балашихе

Число погибших при взрыве газа в Балашихе возросло до трех

В Сети появились кадры взрыва на нефтебазе в Сочи

Новости часа: два человека погибли и двое пострадали при взрыве газа в Балашихе

Воробьев заявил, что женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе

Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до двух

Один человек погиб при взрыве газа в Балашихе – МЧС РФ

Три этажа обрушились из-за ударной волны после взрыва в жилом доме в Балашихе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жителей дома в Балашихе, где взорвался газ, размещают в трех пунктах временного размещения. Об этом сообщили в МЧС.

Комплексное развитие ждет три территории в районах Ростокино, Тропарево-Никулино и Покровское-Стрешнево. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 140 объектов здравоохранения построили в Москве за 12 лет. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы Андрей Бочкарев.

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