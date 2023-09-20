Число погибших при взрыве газа в Балашихе возросло до трех

Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех. Об этом сообщили в МЧС России. По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, под завалами находятся женщина и ребенок.

Взрыв газа произошел на четвертом этаже девятиэтажки утром 20 сентября. В результате взрыва частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. Спасатели эвакуировали 170 человек, организованы три пункта временного размещения.

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