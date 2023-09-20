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20 сентября, 11:30

Происшествия

Число погибших при взрыве газа в Балашихе возросло до трех

Число погибших при взрыве газа в Балашихе возросло до трех

В Сети появились кадры взрыва на нефтебазе в Сочи

Новости часа: два человека погибли и двое пострадали при взрыве газа в Балашихе

Воробьев заявил, что женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе

Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до двух

Один человек погиб при взрыве газа в Балашихе – МЧС РФ

Три этажа обрушились из-за ударной волны после взрыва в жилом доме в Балашихе

Число пострадавших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до 2

Взрыв газа произошел в доме в подмосковной Балашихе

Два этажа жилого дома обрушились в подмосковной Балашихе из-за взрыва газа

Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до трех. Об этом сообщили в МЧС России. По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, под завалами находятся женщина и ребенок.

Взрыв газа произошел на четвертом этаже девятиэтажки утром 20 сентября. В результате взрыва частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. Спасатели эвакуировали 170 человек, организованы три пункта временного размещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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