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20 сентября, 11:30

Общество

Новости часа: два человека погибли и двое пострадали при взрыве газа в Балашихе

Новости часа: два человека погибли и двое пострадали при взрыве газа в Балашихе

Воробьев заявил, что женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе

Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до двух

Один человек погиб при взрыве газа в Балашихе – МЧС РФ

Три этажа обрушились из-за ударной волны после взрыва в жилом доме в Балашихе

Число пострадавших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до 2

Взрыв газа произошел в доме в подмосковной Балашихе

Два этажа жилого дома обрушились в подмосковной Балашихе из-за взрыва газа

Сотрудники New York Times провели расследование после обстрела рынка в Константиновке

Резервуар с дизельным топливом загорелся в Сочи рядом с аэропортом и нефтебазой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека погибли и двое пострадали при взрыве газа в жилом доме в Балашихе. Это данные МЧС.

Количество госпитализаций при нынешнем росте заболеваемости COVID-19 небольшое. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Более трех миллионов обследований провели летом посетителям павильонов "Здоровая Москва". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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