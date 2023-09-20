Новости часа: два человека погибли и двое пострадали при взрыве газа в Балашихе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека погибли и двое пострадали при взрыве газа в жилом доме в Балашихе. Это данные МЧС.

Количество госпитализаций при нынешнем росте заболеваемости COVID-19 небольшое. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Более трех миллионов обследований провели летом посетителям павильонов "Здоровая Москва". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.