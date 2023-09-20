Воробьев заявил, что женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе

Женщина и ребенок находятся под завалами дома в Балашихе. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем телеграм-канале.

К ним пробираются спасатели, уточнил он. По его информации, спасатели эвакуировали 170 человек из здания. Двоих госпитализировали, один из них скончался по пути в больницу. На данный момент известно о двоих погибших. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.