Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до двух. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По данным Минздрава, еще двое были доставлены в больницу.

При взрыве газа в жилом доме обрушились три этажа и два балкона, повреждено не менее десяти квартир. Жителям пострадавшего дома предложили разместиться в пункте временного пребывания, его развернули в ДК Балашихи.

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