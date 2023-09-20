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Новости

20 сентября, 10:45

Происшествия

Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до двух

Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до двух

Один человек погиб при взрыве газа в Балашихе – МЧС РФ

Три этажа обрушились из-за ударной волны после взрыва в жилом доме в Балашихе

Число пострадавших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до 2

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Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до двух. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По данным Минздрава, еще двое были доставлены в больницу.

При взрыве газа в жилом доме обрушились три этажа и два балкона, повреждено не менее десяти квартир. Жителям пострадавшего дома предложили разместиться в пункте временного пребывания, его развернули в ДК Балашихи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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