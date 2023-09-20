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20 сентября, 09:45

Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до 2

Число пострадавших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до 2

Взрыв газа произошел в доме в подмосковной Балашихе

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Число пострадавших увеличилось при взрыве газа в Балашихе до двух человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В МЧС пока эту информацию не подтверждают, ранее спасатели заявили об одном пострадавшем.

Взрыв в доме в Балашихе произошел утром 20 сентября на Октябрьской улице. Воробьев добавил, что не менее 10 квартир были повреждены в результате ЧП, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Прокуратура Московской области, в свою очередь, организовала проверку в связи с инцидентом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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