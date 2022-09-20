Новости часа: в МВД рассказали подробности ДТП с участием Пускепалиса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Автомобиль, в котором погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис, выехал на встречку после столкновения с грузовиком. Об этом заявили в МВД.

Строительство нового тоннеля на центральном участке МЦД-3 началось в столице. Об этом заявила Московская железная дорога.

Финляндия предложила ЕС включить туристические визы в сферу европейских санкций. Об этом рассказал МИД страны.