Новости часа: экс-сотрудников СИЗО в Истре признали виновными после побега заключенных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три экс-сотрудника ИВС в Истре получили по три года по делу о побеге заключенных. Об этом сообщил СК.

Минтруд России не поддержал идею разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля.

ЦБ РФ не ждет существенного снижения доступности кредитов из-за количественных ограничений.