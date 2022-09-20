Прокуратура организовала проверку после ДТП под Ярославлем, где погиб Пускепалис

Прокуратура организовала проверку после аварии в Ярославской области, где погиб худрук театра им. Волкова Сергей Пускепалис. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области. Там столкнулись Ford Transit и большегруз. По данным медиков, в ДТП погиб еще один человек из автомобиля, где был Пускепалис. Также пострадал водитель большегруза, он находится в реанимации.

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