Новости часа: актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в аварии в Ярославской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в аварии в Ярославской области.

Введение новых санкций против РФ сейчас нецелесообразно. Об этом заявил канцлер Австрии.

ЦБ РФ намерен ввести ограничения на рискованные потребительские кредиты и микрозаймы с 1 января.