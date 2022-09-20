Эксперт прокомментировал ситуацию с нападением овчарки на ребенка в Дрожжине

В подмосковном Дрожжине у мужчины с поводка сорвалась овчарка и напала на подростка. Ребенок с множественными рваными ранами попал в больницу. А владелец агрессивного животного просто ушел с места преступления, но его потом нашли. В отношении владельца агрессивной собаки возбудили уголовное дело

Эксперт прокомментировал ситуацию с нападением овчарки в Дрожжине. Можно ли прервать череду таких нападений? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.