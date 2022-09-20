Временный пешеходный мост обрушился в столице из-за сильного циклона

Сильнейший циклон, который обрушился на Курскую область, добрался до Москвы. Порывы ветра ломали деревья, а на улице Барклая на машины упал временный пешеходный переход. Пострадали семь автомобилей.

Кроме того, в Останкинской башне прямо в день открытия остановились лифты из-за сильного ветра. Его скорость достигала 22 метров в секунду.

Что ждет жителей столицы в ближайшие дни? Стоит ли рассчитывать на бабье лето? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.