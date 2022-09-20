На Курилах проснулся гигантский вулкан Алаид. Несколько дней подряд он активно засыпал окрестности пеплом, а накануне из жерла потекла лава. Последний раз извержение вулкана фиксировали семь лет назад – в 2015 году.



Высота Алаида – больше двух километров. Вулканологи спрогнозировали мощные выбросы лавы и пепла – дым может подняться на шесть километров. Такая активность в небе угрожает трафику самолетов над Сахалином и Камчаткой.

Вулкану присвоили оранжевый авиационный код, который запрещает полеты в опасной зоне. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.