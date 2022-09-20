Шестнадцать человек оказались в больнице после ужина в "Якитории" в Дагестане

В Дагестане 16 человек, в том числе четверо детей, оказались в больнице после ужина в "Якитории". Все они отравились угарным газом. Об этом сообщил мэр Дербента в своем Телеграм-канале.

Трое пострадавших находятся в реанимации. Пока в экстренных службах предположили, что люди могли надышаться угарным газом из-за неисправного оборудования, на котором в кафе готовили еду. Но проверять будут все версии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.