Новости мира: в Италии к митингующим против роста цен на электричество применили силу

В итальянской Генуе к митингующим против роста цен на электричество применили силу. Недовольные счетами за электричество люди вышли на улицы с палками и плакатами "Сами платите по этим счетам". Акция очень скоро набрала обороты – полиция применила против разъяренных бунтовщиков дымовые шашки и дубинки. Досталось всем без разбора. Некоторых протестующих забрали в участок.

В Иране власти открыли огонь по студенческой демонстрации. Люди возмущены жесткими религиозными законами. Молодая женщина скончалась накануне после избиений – из-за неправильно надетого хиджаба ее задержала полиция нравов. При этом в официальном сообщении полиции сказано, что у задержанной случился сердечный приступ, после чего она впала в кому.

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