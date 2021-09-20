Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Перми. Президент назвал произошедшее огромной трагедией для всей страны.

"Начать хочу со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны", – сказал Путин.

Президент отметил, что правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это преступление. Региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия для того, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят.

20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Позже нападавший был задержан.

По последним данным Минздрава, в результате происшествия шесть человек погибли, 24 человека пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.