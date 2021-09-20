Шесть человек погибли при стрельбе в Пермском университете – Минздрав

По уточненным данным Минздрава, 6 человек погибли при стрельбе в Пермском университете, 24 человека пострадали.

Сам нападавший ранен и находится в больнице. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В понедельник студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим.

Позже нападавший был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, отметил, что правоохранительным органам предстоит разобраться, что стало причиной стрельбы.

Он отметил, что после недавних трагедий со стрельбой в учебных заведениях по поручению Владимира Путина были приняты все необходимые законодательные меры.