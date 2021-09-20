Начавший стрельбу в Пермском университете владел оружием на законных основаниях

Открывший стрельбу в Пермском университете студент владел оружием на законных основаниях. Об этом сообщили в Росгвардии.

20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим, сообщили в СК РФ. В Минздраве по региону добавили, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Стрелявший в Пермском университете был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.