Генпрокурор России направил своего заместителя на место стрельбы в Перми

Генеральный прокурор России Игорь Краснов направил своего заместителя на место стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом заявили в ведомстве.

Утром 20 сентября студент пришел в вуз и открыл стрельбу. По данным СК, погибли 8 человек. В Минздраве сообщили, что 24 человека пострадали, 19 человек получили огнестрельные ранения. На помощь им направили медиков из московских федеральных центров.

Также, по поручению президента, в Пермь вылетают глава Минобрнауки и Минздрава. Сам стрелок задержан, это студент. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.