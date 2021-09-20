Число погибших при стрельбе в Перми увеличилось до 8

Число погибших при стрельбе в Пермском университете увеличилось до 8. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В больницах находятся еще семеро человек. Один находится в тяжелом состоянии.

На помощь из Москвы вылетают врачи. Это хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи. Также на место направляются главы Минздрава и Минобрнауки.

У корпуса университета, где произошла стрельба развернули оперативный штаб.

В Следственном комитете заявили, что установили личность студента, который стрелял. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.