Мишустин поручил главам Минобрнауки и Минздрава вылететь в Пермь после стрельбы в вузе

11:15
Михаил Мишустин поручил главам Минобрнауки и Минздрава срочно вылететь в Пермь после трагедии в университете.
Там, по данным СК, в результате стрельбы погибли восемь человек, и шестеро пострадали. Корпус, где произошла трагедия, уже эвакуировали. Всего в зданиях находились порядка трех тысяч человек.
По материалам дела, вооруженный пришел утром в понедельник, 20 сентября, в одно из зданий Пермского государственного университета. Стрелять он начал еще на входе.
Студентов и преподавателей попросили закрыться в аудиториях, сообщение разместили в официальной группе университета. Много видео выкладывали с места событий очевидцы. Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.
В итоге стрелка удалось задержать, он оказал сопротивление и был ранен.
Завели уголовное дело. Расследованием будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: