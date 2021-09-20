Мишустин поручил главам Минобрнауки и Минздрава вылететь в Пермь после стрельбы в вузе

Михаил Мишустин поручил главам Минобрнауки и Минздрава срочно вылететь в Пермь после трагедии в университете.

Там, по данным СК, в результате стрельбы погибли восемь человек, и шестеро пострадали. Корпус, где произошла трагедия, уже эвакуировали. Всего в зданиях находились порядка трех тысяч человек.

По материалам дела, вооруженный пришел утром в понедельник, 20 сентября, в одно из зданий Пермского государственного университета. Стрелять он начал еще на входе.

Студентов и преподавателей попросили закрыться в аудиториях, сообщение разместили в официальной группе университета. Много видео выкладывали с места событий очевидцы. Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

В итоге стрелка удалось задержать, он оказал сопротивление и был ранен.

Завели уголовное дело. Расследованием будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.