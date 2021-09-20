Студентов Пермского государственного университета эвакуировали из-за стрельбы

Студентов Пермского государственного университета, которые находились на территории кампуса, где произошла стрельба, эвакуировали. Тем учащимся, что были на занятиях, велели запереться в аудиториях.

Как сообщили в пресс-службе университета, неизвестный был вооружен травматическим оружием. Однако, в МВД заявили, что в результате стрельбы есть погибшие и раненые. Их число уточняется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.