20 августа, 22:15Происшествия
Эксперты оценили шансы на выживание Наговициной на горе в Киргизии
Шансы выжить в одиночку с травмой на высоте 7 тысяч метров минимальны. Такое мнение высказали некоторые эксперты, комментируя ситуацию с Натальей Наговициной, которая застряла со сломанной ногой на горе в Киргизии.
Альпинистка находится на гребне, где нет пещер и негде укрыться. Температура воздуха там минусовая и дуют сильные ветра. Кроме того, у женщины очень маленький запас продуктов и воды.
