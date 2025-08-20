Эксперты оценили шансы на выживание Наговициной на горе в Киргизии

Шансы выжить в одиночку с травмой на высоте 7 тысяч метров минимальны. Такое мнение высказали некоторые эксперты, комментируя ситуацию с Натальей Наговициной, которая застряла со сломанной ногой на горе в Киргизии.

Альпинистка находится на гребне, где нет пещер и негде укрыться. Температура воздуха там минусовая и дуют сильные ветра. Кроме того, у женщины очень маленький запас продуктов и воды.

