Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 22:15

Происшествия

Эксперты оценили шансы на выживание Наговициной на горе в Киргизии

Эксперты оценили шансы на выживание Наговициной на горе в Киргизии

МИД РФ следит за ситуацией с Наговициной

"Московский патруль": житель столицы забил бездомного кота до полусмерти

"Московский патруль": суд заслушал дело россиянки, оставившей ребенка в аэропорту Турции

Альпинист прокомментировал ход операции по спасению москвички с горы в Киргизии

Два иномарки загорелись на Кутузовском проспекте в Москве

Альпинисты оценили шансы на спасение москвички, которая 8 дней находится в горах Киргизии

Европеец попытался спасти застрявшую на подъеме московскую альпинистку и погиб

Три автомобиля столкнулись на 20-м километре МКАД

Альпинист оценил перспективы спасения москвички, застрявшей в горах Киргизии

Шансы выжить в одиночку с травмой на высоте 7 тысяч метров минимальны. Такое мнение высказали некоторые эксперты, комментируя ситуацию с Натальей Наговициной, которая застряла со сломанной ногой на горе в Киргизии.

Альпинистка находится на гребне, где нет пещер и негде укрыться. Температура воздуха там минусовая и дуют сильные ветра. Кроме того, у женщины очень маленький запас продуктов и воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика