Альпинист прокомментировал ход операции по спасению москвички с горы в Киргизии

Профессиональный альпинист, известный восходитель, инициатор и участник проекта "Фрирайд в зоне смерти" Виталий Лазо рассказал, можно ли считать спасательную операцию по вызволению москвички с пика Победы в Киргизии уникальной.

Также он рассказал, удавалось ли ранее спасти людей с такой высоты, как долго человек может находиться и выживать в таких условиях, на какую высоту может подняться вертолет и какие нужны условия, чтобы пилот смог забрать пострадавшую со склона.

Подробнее об этих и не только вопросах – в эфире телеканала Москва 24.

