Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 19:15

Происшествия

Альпинист прокомментировал ход операции по спасению москвички с горы в Киргизии

Альпинист прокомментировал ход операции по спасению москвички с горы в Киргизии

Два иномарки загорелись на Кутузовском проспекте в Москве

Альпинисты оценили шансы на спасение москвички, которая 8 дней находится в горах Киргизии

Европеец попытался спасти застрявшую на подъеме московскую альпинистку и погиб

Три автомобиля столкнулись на 20-м километре МКАД

Альпинист оценил перспективы спасения москвички, застрявшей в горах Киргизии

МВД сообщило о первом случае хищения денег через мессенджер MAX

Коньячный завод загорелся в Дербенте

Профессиональные альпинисты отправились на помощь москвичке, застрявшей в горах Киргизии

"Специальный репортаж": марафоны и смерть

Профессиональный альпинист, известный восходитель, инициатор и участник проекта "Фрирайд в зоне смерти" Виталий Лазо рассказал, можно ли считать спасательную операцию по вызволению москвички с пика Победы в Киргизии уникальной.

Также он рассказал, удавалось ли ранее спасти людей с такой высоты, как долго человек может находиться и выживать в таких условиях, на какую высоту может подняться вертолет и какие нужны условия, чтобы пилот смог забрать пострадавшую со склона.

Подробнее об этих и не только вопросах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика