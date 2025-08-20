Альпинист оценил перспективы спасения москвички, застрявшей в горах Киргизии

Отечественный альпинист, заслуженный мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса Сергей Богомолов рассказал о перспективах спасения москвички Наталья Наговициной, которая уже 8 дней находится в горах Киргизии с серьезной травмой.

Насколько опасен Пик Победы, где застряла альпинистка? В чем его основная сложность? Почему так долго идет спасательная операция? Что говорят в альпинистском сообществе по поводу сложившейся ситуации?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

