Пешая группа выдвинулась на помощь застрявшей на подъеме в Киргизии москвичке
Пешая группа спасателей выдвинулась на подъем в Киргизии, где неделю назад застряла москвичка Наталья Наговицина. Об этом рассказали в Минобороны республики.
В ведомстве добавили, что группа сможет дойти до Наговициной только через три дня.
12 августа спортсменка сломала ногу при подъеме в горах на границе Киргизии и Китая. Из-за плохих погодных условий ни одна из попыток оказать ей помощь не увенчалась успехом.
