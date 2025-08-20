Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 13:15

Происшествия

Пешая группа выдвинулась на помощь застрявшей на подъеме в Киргизии москвичке

Пешая группа спасателей выдвинулась на подъем в Киргизии, где неделю назад застряла москвичка Наталья Наговицина. Об этом рассказали в Минобороны республики.

В ведомстве добавили, что группа сможет дойти до Наговициной только через три дня.

12 августа спортсменка сломала ногу при подъеме в горах на границе Киргизии и Китая. Из-за плохих погодных условий ни одна из попыток оказать ей помощь не увенчалась успехом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

