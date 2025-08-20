Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 11:30

Происшествия

Новости регионов: ТЦ "Лапландия" загорелся в Кемерове

Десятки человек подключились к спасению альпинистки Наговициной в Киргизии

Автомобиль перевернулся на севере Москвы

Новости мира: более 70 человек погибли в ДТП в Афганистане

Новости регионов: пожар в крымском селе Трехпрудное локализован на площади 26 га

Российская альпинистка сломала ногу и застряла на пике Победы в Кыргызстане

В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Мужчина ударил супругу за посещение бара без его разрешения в Москве

Ребенок получил травму на эскалаторе в ТЦ Екатеринбурга

Спасатели неделю не могут добраться до застрявшей в горах Киргизии альпинистке

Торговый центр "Лапландия" загорелся в Кемерове. По данным местных телеграм-каналов, огонь охватил обшивку здания. На месте работают оперативные службы, огонь уже тушат.

Сотрудники МЧС локализовали ландшафтный пожар под Симферополем. Площадь возгорания достигла 26 гектаров. Огонь разгорелся накануне и быстро распространился из-за жары и ветра.

Три человека пострадали в Новосибирске из-за упавшего дерева. Люди ждали транспорт на остановке, но в какой-то момент старое дерево рухнуло прямо на павильон. У одной из пострадавших серьезная травма головы, всем троим потребовалась госпитализация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпожаррегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

