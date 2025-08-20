Новости регионов: ТЦ "Лапландия" загорелся в Кемерове

Торговый центр "Лапландия" загорелся в Кемерове. По данным местных телеграм-каналов, огонь охватил обшивку здания. На месте работают оперативные службы, огонь уже тушат.

Сотрудники МЧС локализовали ландшафтный пожар под Симферополем. Площадь возгорания достигла 26 гектаров. Огонь разгорелся накануне и быстро распространился из-за жары и ветра.

Три человека пострадали в Новосибирске из-за упавшего дерева. Люди ждали транспорт на остановке, но в какой-то момент старое дерево рухнуло прямо на павильон. У одной из пострадавших серьезная травма головы, всем троим потребовалась госпитализация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

