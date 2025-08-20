Новости мира: более 70 человек погибли в ДТП в Афганистане

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 06:30

Происшествия

Количество погибших в результате аварии в Афганистане выросло до 70 человек. Среди жертв 17 детей. 19 августа автобус врезался в грузовик и мотоцикл, после чего загорелся. В салоне в момент ДТП находились беженцы, которых недавно депортировали из Ирана. Их перевозили в Кабул. Причиной происшествия полиция назвала превышение скорости и нарушение ПДД.

По меньшей мере четыре человека погибли в Испании из-за лесных пожаров. Самая тяжелая ситуация наблюдается на севере и западе страны. Там перекрыты трассы и железные дороги. Местные жители пытаются помогать спасателям и тушат пламя подручными средствами. Однако остановить распространение огня не получается из-за жары и сильного ветра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

