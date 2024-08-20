Новости регионов: пострадавшие при взрыве в Стерлитамаке переведены в ожоговый центр Уфы

Троих мужчин, пострадавших при взрыве на Стерлитамакском нефтехимическом заводе, перевезли в ожоговый центр Уфы. Как уточнили в региональном Минздраве, для этого задействовали санавиацию. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у третьего – крайне тяжелое. Мужчины получили термические ожоги после пожара на газопроводе. Возбуждено уголовное дело.

Площадь лесных пожаров в Якутии уже превышает 400 тысяч гектаров. Дым от них окутал более 50 населенных пунктов, сообщают в региональном МЧС. Всего на территории республики сейчас действует 69 природных пожаров. За прошедшие сутки пять из них удалось ликвидировать, 13 локализовано. В республике введен режим ЧС.

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